Guti: "Stop calcio ha fatto danni soprattutto in Segunda: chi può permettersi la palestra in casa?"

vedi letture

José María Gutiérrez "Guti", leggenda del Real Madrid e attuale allenatore dell'Almeria, ha parlato così a Movistar TV della possibile ripartenza del campionato di Segunda División in Spagna: "Da appassionato di calcio mi piace pensare che si torni presto in campo. Il rischio però è quello che, una volta ripartiti, il campionato possa diventare una competizione del tutto nuova rispetto al periodo antecedente alla pausa. Le rose in Segunda non sono così abbondanti e ci saranno sicuramente diversi infortuni. I cinque cambi? Li vedo bene. Questo stop ha fatto grandi danni, soprattutto ai giocatori di seconda divisione che molto spesso vivono in case affittate e non hanno certo una palestra dentro casa".