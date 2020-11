Haaland e una domanda spiazzante: "Questa notte dormirai da solo?"

14 gol in 11 partite di Champions League per Erling Haaland, stella del Borussia Dortmund. Fuoriclasse non solo in campo, ma anche ai microfoni dei canali ufficiali della Uefa. Dopo la vittoria contro il Brugge, il giovane attaccante norvegese è rimasto spiazzato davanti alla domanda se avrebbe dormito da solo, visto che questa volta non aveva segnato una tripletta. Il riferimento, che sul momento forse neanche il diretto interessato ha colto, era a un tweet del Dortmund che, dopo la sua prima tripletta in maglia giallonera (storia di gennaio), lo aveva ritratto in compagnia del pallone, portato a casa dopo l’hattrick e definito ironicamente “la sua ragazza”. Per l’umorismo, si sa, ci vuole il giusto timing.