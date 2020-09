Haaland il carro armato: 90 metri in meno di 10 secondi, senza perdere la lucidità

Novanta metri circa in meno di 10 secondi. Un carro armato di 1,94 metri che travolge tutti e che dimostra grande freddezza davanti alla porta. La rete realizzata da Erling Braut Haaland contro il Borussia Mönchengladbach (quella del 3-0) ha lasciato di stucco ancora una volta tutti: il norvegese è stato protagonista di una cavalcata clamorosa, da un'area all'altra, avendo poi la lucidità necessaria per battere il portiere avversario con un delizioso tocco sotto.

Was für ein Tor von @BVB-Torjäger @ErlingHaaland beim #Bundesliga-Auftakt - doch was macht den Treffer so besonders? Die #BundesligaMatchFacts powered by @AWS_DACH ⬇️ pic.twitter.com/pNDDdGig1O

