Haaland meglio di Mbappé? Lo dicono i numeri: il francese a secco in Champions da dicembre

Protagonista ancora una volta nella vittoria del suo Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland è ormai una sentenza in Champions League. Con la doppietta realizzata al malcapitato Bruges, il centravanti norvegese ha raggiunto quota 16 reti in appena 12 presenze nella massima competizione europea. Dopo 12 partite, Cristiano Ronaldo non aveva mai segnato, mentre Messi aveva realizzato soltanto due gol. Ma c'è un dato che fa capire meglio di tutti le straordinarie doti dell'ex Salisburgo: Kylian Mbappé, da molti designato come erede di CR7 e Messi, è andato in rete solo 19 volte in 40 match di Champions ed è a secco da ben 11 incontri, ormai quasi un anno.