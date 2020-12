Haaland, Meunier e altri sei assenti: Favre si gioca il primato in Russia con una rosa ridotta

Ben otto giocatori del Borussia Dortmund non partiranno per San Pietroburgo, dove la formazione tedesca si giocherà il primo posto nel girone di Champions League, quello della Lazio. Lo ha annunciato Lucien Favre: saranno assenti, per vari motivi, Erling Haaland, Thomas Meunier, Thomas Delaney, Manuel Akanji, Raphaël Guerreiro, Mahmoud Dahoud e Mateu Morey, così come il 18enne brasiliano Reinier.