Haaland riparte da dove aveva lasciato: in Bundes 11 gol in 12 gare. Col BVB sono già 14

vedi letture

Tornato a disposizione dopo aver saltato due partite a causa dell'infortunio rimediato nel match contro il Bayern Monaco l'attaccante Erling Haaland - entrato al 61esimo di Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund, ha deciso il match con un colpo di testa vincente al 95esimo.

Per l'attaccante norvegese si tratta dell'undicesimo gol in 12 partita di Bundesliga, a cui vanno aggiunti i due gol in due partite in Champions League e il gol in Coppa di Germania.

Con questa rete Haaland - che ha firmato col BVB a gennaio - sale a quota 14 reti in 15 presenze