Haaland sempre più implacabile: a 19 anni ha già raggiunto i 40 gol in una stagione sola

Segna sempre Erling Haaland, data di nascita 21/07/2000. Anche nel successo di oggi del Borussia Dortmund sul campo del Werder Brema. L'attaccante norvegese non resta mai a secco. Accontentatosi di un gol, ma dopo averne sfiorato un altro paio, rabbrividiscono i numeri dell'ex Salisburgo, che a 19 anni ha già raggiunto i 40 gol in una sola stagione, quando siamo ancora a febbraio: 28 reti in 22 partite con il sodalizio Red Bull, 12 in 8 match con la maglia del BvB. Un bomber sempre più implacabile.