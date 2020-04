Haaland senza limiti, l'ex ds: "Nel prossimo decennio sarà il miglior centravanti del mondo"

vedi letture

Christoph Freund, direttore sportivo del Red Bull Salisburgo, ha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo As per parlare tra i tanti temi anche del suo ex calciatore Erling Haaland, grande obiettivo di mercato del Real Madrid: "Non si può mai sapere cosa succederà, ma nei prossimi dieci anni mi immagino Haaland giocare in un grande club e risultare tra i migliori attaccanti del mondo, se non il migliore in assoluto. Erling ha un potenziale enorme", le sue parole sul talento in forza al Borussia Dortmund che tanto piace anche alla Juventus.