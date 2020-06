Haaland: "Sono appena arrivato al Dortmund e non cambierò maglia. Voglio vincere il titolo"

Non sarà l'estate di Erling Haaland. Protagonista del calciomercato di gennaio col trasferimento dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund, il nuovo enfant prodige del calcio mondiale - nel corso di una intervista a 'WAZ' - ha chiarito che nella prossima finestra di calciomercato non cambierà maglia: "Il Dortmund è uno dei più grandi club al mondo. Ho firmato un contratto a lungo termine e sono appena arrivato. Ecco perché non penso di lasciare, non penso troppo al futuro: vivo nel presente e decido qual è la cosa migliore per la mia carriera qui e ora. Voglio realizzare qualcosa di importante col Borussia, non essere sempre secondo ma anche vincere il titolo il prima possibile. Il prossimo anno dobbiamo stabilire degli obiettivi, vogliamo segnare tanti gol e io come attaccante voglio contribuire a ciò", ha detto.