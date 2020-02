vedi letture

Haaland stravolge la Bundesliga. Tutti i numeri da record dell'asso norvegese

In rete anche contro il Werder Brema, Erling Haaland continua a macinare record su record: 9 reti nelle prime 6 partite di Bundesliga, peraltro quasi mai giocate per intero: media di una rete ogni 44 minuti. Da fare impallidire la media di Robert Lewandowski, che già appare straordinaria (un gol ogni 85' per il polacco).

Il sito ufficiale della Bundesliga ci ricorda una serie di record già polverizzati dal diciannovenne: la tripletta in appena 23 minuti giocati è la più veloce della storia del torneo ed è l'unico che al debutto nel campionato tedesco ha segnato tre reti da subentrato. Haaland non è però il più giovane ad essersi portato a casa il pallone: meglio di lui Walter Bechtold, riuscito nell'impresa nel 1965 , sette anni prima che nascesse il padre di Haaland, Alf-Inge.

Mai nessun giocatore è riuscito a segnare 5 reti nelle prime due partite di Bundesliga. Mai nessuno ne ha fatti 7 nelle prime 3, 8 nelle prime 5 e 9 nelle prime 6. Paradossale come l'unica partita in cui non abbia segnato è stata una (delle due complessive) in cui ha giocato 90 minuti.

Paco Alcacer, attaccante che si è fatto apprezzare dai tifosi del Borussia Dortmund per la sua efficacia sottoporta, specie da subentrato, aveva impiegato 72 minuti complessivi per segnare 5 reti. Dato strabiliante, eppure battuto da Haaland: 56' impiegati dal norvegese, sufficienti peraltro per renderlo il miglior marcatore di Bundesliga partendo dalla panchina.