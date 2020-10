Hakimi titolare, Bennacer in panchina: tutti gli "italiani" in campo nelle sfide di stasera

Serata di amichevoli, ma anche di partite di qualificazione all'Europeo Under-21 per molti giocatori della Serie A. Due milanisti, Rafael Leao e Diogo Dalot, saranno protagonisti nella sfida tra Portogallo e Norvegia. Achraf Hakimi e Sofyan Amrabat scenderanno invece in campo con il Marocco nell'amichevole contro il Senegal. In panchina Bennacer e Fares con l'Algeria per la partita contro la Nigeria.