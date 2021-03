Hamsik, dietrofront sul ritorno in Slovacchia. Dalla Svezia: "Vicino al Goteborg"

Secondo quanto riportato da Sport Expressen, Marek Hamsik sarebbe in procinto di trasferirsi nientemeno che in Svezia. Trattative in corso con l'IFK Goteborg, storico club che negli anni '80 ha vinto ben due Coppe UEFA. L'ex centrocampista del Napoli, reduce dall'esperienza in Cina al Dalian Pro, sembrava prossimo al ritorno in Slovacchia con lo Slovan Bratislava pronto ad abbracciarlo. Il media scandinavo, tuttavia, riporta di come le trattative non siano andate a buon fine e che la soluzione Goteborg sia perfetta per prepararsi nel migliore dei modi agli Europei, permettendogli di presentarsi al torneo in forma.