Harry Kane e la quota 200: raggiunto un traguardo, ce n'è un altro nel mirino

vedi letture

Titolare ieri contro il West Ham, Harry Kane ha raggiunto le 200 presenze in Premier League con la maglia del Tottenham. L'attaccante inglese, nel post-partita, ha mostrato di avere le idee chiare e di puntare a un altro traguardo, un'altra quota 200: "Ho ancora 26 anni, quindi spero di poter arrivare a segnare 200 reti il prima possibile, con questa maglia. Fare gol è la sensazione più bella. Le 200 partite? Il tempo passa in fretta, come gli anni. Voglio dare il massimo e sfruttare ogni occasione" . Finora, l'Uragano ha segnato 137 reti nella massima serie inglese, l'ultima realizzata proprio ieri nel derby londinese. Una liberazione, dopo il lungo infortunio.

Indizi nascosti - La dichiarazione di Kane, comunque, è molto importante perché si parla di uno degli attaccanti più ambiti sul mercato. La voglia di arrivare dove solo Alan Shearar (260) e Wayne Rooney (208) sono riusciti è una rassicurazione per il Tottenham ma anche un segnale per il Manchester United, da tempo sulle tracce del bomber degli Spurs. Kane non vuole lasciare l'Inghilterra e intanto, si gode un piccolo record: solo Sergio Aguero aveva segnato più reti in 200 partite di Premier, per la precisione una in più, mentre la leggenda Henry si era fermata a 131 con la maglia dell'Arsenal.