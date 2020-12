Harry Kane, gol speciale contro l'Arsenal: 250 reti in carriera tra club e nazionale

Contro l'Arsenal Harry Kane ha trovato un gol molto speciale. L'attaccante del Tottenham ha firmato la rete del 2-0, che ha segnato così il gol numero 250 della sua carriera. Kane ha trovato 202 gol con la maglia del Tottenham, 32 con la maglia della nazionale inglese, 9 con il Millwall, 5 con il Leyton Orient e 1 con il Leicester. Inoltre Kane ha firmato il gol numero in casa degli Spurs in tutte le competizioni.

250 & 100 - Harry Kane's strike against Arsenal was the 250th goal of his professional career for club and country (202 for Spurs, 32 England, 9 Millwall, 5 Leyton Orient, 2 Leicester), and his 100th at home for Tottenham in all competitions. Milestones. pic.twitter.com/wSMeWMeBEg

— OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2020