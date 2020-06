Hart: "So che il Real non mi chiamerà. Ho solo bisogno di un club che mi dia fiducia"

Joe Hart, portiere senza squadra dopo che il Burnley non ha prolungato il suo accordo, ha parlato alla BBC del proprio futuro: "Ricordo chi sono - ha dichiarato l'ex Torino - Ho imparato fin da giovane a guardare le cose in prospettiva. Ora ho un po' di tempo per guardare alle opportunità che mi si presenteranno davanti. Per essere un portiere, sono giovane e ancora più giovane mentalmente. Voglio solo andare in porta e parare il più possibile. Non mi illudo, so che il Real Madrid non mi chiamerà per prendere il posto di Courtois, ma penso di avere ancora tante partite davanti. Ho solo bisogno di qualcuno che creda in me, io sono pronto per ripagare la fiducia".