Havertz dal Bayer al Chelsea, ci siamo: 24 ore per il grande colpo dei Blues

vedi letture

La telenovela sta per finire: Kai Havertz, spiega The Athletic, sta per diventare un giocatore del Chelsea. 24 ore per definire gli ultimi dettagli tra le parti, affare da 70 milioni più bonus che finiranno nelle casse del Bayer Leverkysen. Il giocatore non è sceso in campo con la Germania contro la Spagna, probabilmente anche per evitare infortuni: attese le visite a breve.