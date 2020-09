Havertz hat-trick con il Chelsea, Lampard: "Gioca senza preparazione. Assolutamente fantastico"

Serata da assoluto protagonista per Kai Havertz. Con la maglia del Chelsea il tedesco ha messo a referto la sua prima tripletta in carriera contro il Barnsley in Carabao Cup (match terminato 6-0). Sulla prestazione dell'ex Bayer Leverkusen si è espresso il tecnico dei Blues Frank Lampard: "Sono entusiasta per quello che ha fatto vedere: era esattamente ciò che gli avevo chiesto. Kai sta giocando praticamente senza preparazione e il lavoro con noi è iniziato solo pochi giorni fa. Quanto fatto vedere contro il Barnsley è esattamente ciò che vogliamo proporre per tutti l'arco della nostra stagione"