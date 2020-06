Havertz, il tesoretto del Leverkusen: 6 gol in 6 partite, Bayern e Chelsea pronti a fare follie

Sei gol in sei partite. La stop sembra aver fatto bene a Kai Havertz, attaccante tedesco classe 1999 che sta facendo impazzire mezza Europa. Il numero 10 travestito da nove ha trovato il gol anche questa sera, nella sfida col Colonia, nelle ultime gare ha sviluppato la giusta continuità negli ultimi 16 metri. Per chi segue il calcio tedesco Havertz non è però una novità: lo scorso anno riuscì a trovare 17 gol in 34 partite, con una media di 0.5 reti per ogni match. Non male per un falso nueve.

Si muovono le big - Le prestazioni del calciatore tedesco hanno convinto già le grandi squadre, su tutte il Bayern Monaco che sa come accaparrarsi i talenti della Bundesliga. Nelle ultime ore i bavaresi sembrano essere favoriti, ma per convincere il club di appartenenza servirà un'offerta improponibile. Il Real Madrid ha provato a sondare il terreno, ma gli 80 milioni - stando alle indiscrezioni - sono stati rispediti al mittente. Visti i gol e il potenziale del calciatore, servirà aumentare la proposta per poter far sedere al tavolo delle trattative il Bayer.