Havertz saluta il Leverkusen: "Per sempre legato al club che ha plasmato la mia vita"

Attraverso il proprio profilo Instagram Kai Havertz, fresco di ufficialità quale nuovo calciatore del Chelsea, ha voluto pubblicare una lettera di saluto al Bayer Leverkusen, club nel quale è nato e cresciuto calcisticamente:

Cari tifosi,

Trovo difficile descrivere il mio attuale stato emotivo. Non provo altro che gratitudine per il Bayer e per gli ultimi 10 anni a Leverkusen. Da bambino sono cresciuto qui con un sogno. Qui non sono solo diventato un giocatore professionista e della Nazionale, ma soprattutto una persona con dei valori. Qui ho fatto amicizie che dureranno per la vita.

Il Bayer mi ha supportato incondizionatamente dal primo giorno. E negli ultimi giorni ho ricevuto sostegno e comprensione per la mia decisione.

Il sogno con cui sono venuto qui a 11 anni è cresciuto solo negli ultimi anni sotto i simboli di questo club. Per me era chiaro che un giorno avrei giocato per uno dei più grandi club europei e avrei fatto esperienza all'estero.

È ora di esprimere il mio grande ringraziamento a tutti voi, ai miei compagni di squadra, ai tifosi, ai responsabili e allo staff del Bayer. Rimarrò per sempre legato alla mia patria e al club che ha plasmato metà della mia vita.

Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che da anni mi accompagnano e sostengono.

Rimate in salute e prendetevi cura di voi stessi

Il vostro Kai