Hazard si riprende il Real Madrid: in gol dopo 392 giorni, Zidane ha il suo nuovo acquisto

Finalmente si è rivisto Eden Hazard al Real Madrid. Dopo l'ennesimo infortunio subito, il giocatore belga è tornato titolare in campionato contro l'Huesca andando subito in gol dopo 40 minuti di gioco. Hazard ha ritrovato la rete con i blancos ben 392 giorni dopo e firmato così il suo primo gol di questa stagione. Solo buone notizie dunque per Zidane che non ha ricevuto grandi aiuti dal mercato ma che potrebbe avere proprio in Hazard, quello vero, un nuovo acquisto mai visto primo.