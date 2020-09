Hector Bellerin diventa azionista del Forest Green, unico club vegano al mondo

Hector Bellerin è diventato azionista del Forest Green Rovers, club la cui squadra milita in League Two. La particolarità è che si tratta dell'unica squadra vegana al mondo ed è impegnata a rendere il calcio sempre più eco-sostenibile. Lo stesso Bellerin segue una dieta vegana e anch'egli è un ambientalista attivo, tanto che meno di un mese fa ha annunciato di impegnarsi a piantare 3mila nuovi alberi ad ogni vittoria dell'Arsenal. "Ero davvero entusiasta quando ho scoperto per la prima volta l'opportunità di essere coinvolto nel progetto Forest Green Rovers. È importante che investa in cose che mi appassionano e sono entusiasta di aiutare a spingere il calcio ad avere un futuro sostenibile" ha dichiarato.