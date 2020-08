Henderson torna allo United: "Non vedo l'ora che inizi il prossimo capitolo"

E' pronto per la sua nuova avventura Dean Henderson. Il portiere di proprietà del Manchester United ha annunciato sui social che non rinnoverà il prestito con lo Sheffield United e tornerà alla base: "Non vedo l'ora che arrivi il prossimo capitolo. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti allo Sheffield United negli ultimi due anni. Raggiungere la promozione in Premier League con i miei fratelli e fare la stagione che abbiamo fatto quest'anno è qualcosa che non dimenticherò mai. Vorrei ringraziare l'allenatore, i miei compagni di squadra, lo staff e, naturalmente, i tifosi, che sono stati incredibili con me. Guarderò gli ultimi due anni come un capitolo importante della mia carriera e più di ogni altra cosa, sono grato di aver avuto l'opportunità di imparare e crescere con un gruppo di ragazzi di classe".