Henry, messaggio contro il razzismo: il tecnico in ginocchio per 8 minuti e 46 secondi

Thierry Henry, tecnico del Montreal Impact, in occasione della gara con il New England Revolution, ha voluto lanciare un bellissimo messaggio contro il razzismo. Il francese, che ha indossato una maglietta con la scritta Black Lives Matter, è rimasto inginocchiato, con il pugno in alto, per 8 minuti e 46 secondi.