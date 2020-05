Hertha, Ascacibar: "In panchina costretti a portare la mascherina, ho avuto mal di testa"

La Bundesliga è tornata in campo nello scorso weekend e Santiago Ascacibar, giocatore dell'Hertha Berlino, ha parlato di quanto sia stato difficile seguire alla lettera il protocollo: "Eravamo tutti un po' nervosi. Abbiamo trascorso una settimana in quarantena prima di giocare, non potevamo avere contatti con le persone dello staff, dovevamo indossare guanti, una mascherina e disinfettavano costantemente tutto. Quando ci allenavamo andavamo in due autobus per mantenere le distanze e ci dividevano in quattro spogliatoi. Il giorno della partita abbiamo viaggiato su un autobus a due piani, era la prima volta che vedevo qualcosa del genere. Sono partito dalla panchina e dovevo indossare la mascherina, ma non riuscivo a respirare bene. A un certo punto la mia testa ha iniziato a farmi male. Potevamo rimuoverla solo durante il riscaldamento, c'era sempre qualcuno che controllava. Siamo passati da zero regole a 100. Quando sono entrato, avevo il desiderio di giocare che non ricordavo nulla. Mi sono concentrato sulla partita, poi avevo di nuovo in mente il protocollo", ha detto in un'intervista a Telefé Noticias.