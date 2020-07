Hertha Berlino, Cunha vorrebbe restare ancora un anno prima della cessione

Sembrava in procinto di lasciare l’Hertha Berlino ma per Matheus Cunha potrebbe aprirsi un altro scenario. L’attaccante sembrava essere finito nel mirino del Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Bild, il brasiliano vorrebbe rimanere ancora per un altro anno nella capitale tedesca prima di provare il salto di qualità.