Hertha Berlino, Guendouzi positivo al COVID-19: il giocatore è asintomatico

Mattéo Guendouzi, centrocampista francese dell'Hertha Berlino, è risultato positivo al COVID-19. Lo ha annunciato il club tedesco attraverso i propri canali social: "Mattéo Guendouzi è risultato positivo al COVID-19 dopo il suo rientro dopo gli impegni con la sua Nazionale. Il giocatore, asintomatico, non ha avuto contatti con i giocatori e lo staff dell'Hertha.

ℹ️ @MatteoGuendouzi has tested positive for Covid-19 after returning from international duty. There has been no contact with any Hertha players or staff. He is symptom-free and feeling well, but will now self-isolate for 10 days.

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) October 15, 2020