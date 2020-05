Hertha, nessuna punizione per abbracci fra giocatori. DFL: "Ma le linee guida vadano seguite"

Nel corso della partita contro l'Hoffenheim, i giocatori dell'Hertha hanno celebrato il successo abbracciandosi e vietando palesemente il regolamento che non ammette questi tipi di esultanza. Tuttavia, la Deutsche Fussball League (DFL) ha deciso di non punire i berlinesi ma ha ricordato tramite le parole del CEO Robert Klein che vi sono delle linee guida da seguire: "Ci sono linee guida chiare e abbiamo bisogno che esse vengano rispettate" ha dichiarato. "Nel concetto di igiene, la linea guida è quella di festeggiare in ottemperanza alle regole di distanza sociale. I club stanno lavorando attivamente con i giocatori. Parlano ogni giorno con loro per ricordare cosa deve essere fatto per assiurarsi che si guadagni tutti il diritto a una seconda giornata di campionato, poi di terza fino a finire la stagione".