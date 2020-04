Hibernian, lo sponsor sulle maglie per la prossima stagione sarà "Thank You NHS"

Bella iniziativa dell'Hibernian, che ha deciso di applicare sulle maglie che la squadra scozzese utilizzerà nella prossima stagione il messaggio "Thank You NHS", nella posizione dove di solito compare lo sponsor. Un modo simbolico per ringraziare tutti gli operatori sanitari che sono stati eroici durante questo periodo, ma anche un gesto concreto: la personalizzazione costerà 5 euro e il club punta a donare una cifra a sei cifre alle organizzazioni benefiche della città.

🗣 "Alone we can do so little. Together we can do so much."

🆕 Hibernian FC is today delighted to announce that the club will proudly bear the words “Thank You NHS” on the front of our new shirts when next season does get underway.

— Hibernian FC (@HibernianFC) April 23, 2020