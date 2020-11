Higuain: "Sempre grato a Maradona per avermi fatto esordire in Nazionale. Merita di star bene"

Gonzalo Higuain deve molto a Diego Maradona. Fu il Pibe a farlo esordire in Nazionale, nelle qualificazioni al Mondiale 2010, preferendolo poi a Milito e Aguero durante la competizione. L'ex attaccante di Juventus, Napoli e Milan ha augurato una pronta guarigione a Maradona ai canali ufficiali dell'Inter Miami: "La salute è la cosa più importante e Maradona merita di stare bene. È una persona a cui sarò grato per tutta la vita perché mi ha permesso di giocare in Nazionale e di disputare un Mondiale a 23 anni. Si è fidato di me e spero che si riprenda velocemente".