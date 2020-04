Hitzfeld: "Sono contento di non allenare più: troppe incertezze dopo il Covid"

Lo storico ex allenatore tedesco Ottmar Hitzfeld, ha parlato a Kicker della sua vita ai tempi del Coronavirus; "Aderisco rigorosamente alle normative e cerco di trarre il meglio da queste circostanze. Mi mancano molto i nipoti ma almeno li posso vedere con le video chiamate. Questo virus è una sfida incredibile per tutti noi. Per quanto riguarda il calcio, sono contento di non essere più un allenatore. Ci sono tante incertezze e nessuno sa quale sia la via migliore per gestire la ripresa. Almeno la situazione è la stessa per tutti e si vede anche un certo spirito di solidarietà. Un atteggiamento molto positivo. Sarebbe auspicabile un ritorno del torneo a porte chiuse, anche se saranno le autorità sanitarie a decidere. Di solito non vedo l'ora che arrivi il sabato per la Bundesliga, figuriamoci adesso che potrei avere tutto il tempo per vederla. Vista la sosta che è già stata lunga, penso che non ci sarebbero problemi tra finire questa stagione e iniziarne una nuova in tempi brevi".