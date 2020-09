Hoffenheim-Bayern Monaco 4-1, le pagelle: Kramaric eroico, difesa ospite in crisi

Hoffenheim-Bayern Monaco 4-1

Marcatori: 16' Bicakcic, 24' Dabbur, 36' Kimmich, 77' Kramaric, 92' Kramaric (rigore)

Hoffenheim

Baumann 6,5 - Risponde sempre presente, non può nulla sul gol di Kimmich ma aiuta tanto la manovra.

Posch 6 - Positivo, nel suo impatto, soprattutto nel primo tempo. Tiene bene botta.

Vogt 6,5 - Certezza, copre bene su tutti gli attaccanti avversari.

Bicakcic 7 - Davvero, davvero monumentale sia in fase difensiva che offensiva. Sfortunato sull'infortunio, sperando che non sia nulla di grave.

Dal 39' Skov 6,5 - Accompagna ogni contropiede con passaggi educati e ottimi scatti.

Akpoguma 6,5 - Gara di sacrificio, fa bene sia sull'esterno che al centro.

Geiger 5,5 - Un pelo troppo nervoso, ma ottimo nella gestione dei lanci e delle palle lunghe.

Dal 58' Bebou 6 - Aiuta nella costruzione della manovra offensiva, ma non è freddo sull'uscita scellerata di Neuer su cui avrebbe potuto segnare. Conquista un rigore.

Samassekou 6,5 - Fa legna e dà qualità, senza mai risultare lezioso o eccessivamente ruvido.

Kaderabek 6,5 - Ottimo in fase di spinta, copre anche bene facendosi notare.

Kramaric 7,5 - Mezzo punto in meno per il giallo che si conquista per una protesta banale. Realizza un bel gol ed entra in ogni azione pericolosa. Chiude definitivamente la gara con un rigore.

Baumgartner 5 - Nervoso e mai pericoloso, esce nella ripresa dopo aver preso anche un giallo.

Dal 60' Gacinovic 6 - Fa legna e aiuta nel giropalla. Lo stretto necessario, insomma.



Dabbur 7 - Goleador vero, ogni pallone toccato è un possibile pericolo per la difesa bavarese.

Dall'81' Grillitsch sv -

Bayern Monaco

Neuer 5,5 - Prende tre gol, ma ne salva un paio con alcuni buoni interventi.

Pavard 4 - Il filtrante con cui lancia Dabbur è davvero un gesto folle, che spalanca le porte della vittoria all'Hoffenheim. Una delle sue gare peggiori.

Dal 56' Goretzka 5,5 - Ci mette tanta grinta, ma è un po' troppo confusionario.

Boateng 5 - Troppe amnesie difensive quest'oggi, resta statico di fronte al tridente avversario.

Alaba 5,5 - Prova a lanciare i suoi attaccanti, con alterne fortune.

Davies 5 - Involuzione, la sua, dopo un gran trittico di partite. Magari ha soltanto bisogno di un po' di riposo.

Kimmich 7 - L'unico a provarci davvero. Realizza un gran gol ed è onnipresente in campo.

Tolisso 5 - Tocca pochi palloni, si lamenta tanto e non fa filtro in mediana.

Dal 73' Musiala sv -

Gnabry 5,5 - Si vede troppo, troppo poco. Non strappa mai e patisce la difesa avversaria.

Muller 5 - Non è mai concretamente pericoloso, né tantomeno si fa vedere in supporto a Zirkee prima e Lewandowski poi. Si divora, poi, il possibile 2-4.

Sané 5 - Prestazione molto opaca. Mai pericoloso, si vede soltanto con un brutto colpo di testa.

Dal 72' Coman sv -



Zirkee 5 - Buttato nella mischia forse troppo frettolosamente, prende una traversa un po' fortunosa e lascia il campo un po' spaesato.

Dal 56' Lewandowski 5 - Mai pericoloso. Non gli arriva un pallone giocabile, va detto, ma lui nemmeno li va a cercare.