Hoffenheim, Schreuder: "Dobbiamo migliorare nei risultati, capisco la delusione dei tifosi"

vedi letture

Alla vigilia del match contro il Colonia Alfred Schreuder ha presentato il match di domani contro il Colonia: "L'unica cosa che dobbiamo migliorare sono i risultati. Ci stiamo lavorando molto meticolosamente e autocriticamente. Il disappunto dei tifosi? Lo capisco, anche i tifosi hanno il diritto di farlo, ma non ne siamo nemmeno soddisfatti. Non puoi incolpare questa squadra dicendo che non lavori sodo, non crei opportunità e non si alleni e non giochi in modo disciplinato. Ho fiducia nei ragazzi. La qualità c'è, non bisogna dubitarne".