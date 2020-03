Hoffenheim, Seifert: "Ostilità contro Hopp inaccettabile, non c'è posto per l'odio nel calcio"

Durante la sfida contro l'Hoffenheim, i tifosi del Bayern Monaco hanno esposto pesanti striscioni contro il proprietario della squadra di casa Hopp e la gara è stata interrotta per diversi minuti. Dopo la partita l'amministratore delegato dell'Hoffenheim Christian Seifert ha detto: “L'ostilità permanente nei confronti di Dietmar Hopp è stata a lungo inaccettabile e deve essere condannata severamente. Oggi abbiamo vissuto un triste clima in questo senso. Non ci sono scuse per quello che è successo. Tutti i soggetti coinvolti - i giocatori, la squadra arbitrale e i responsabili del Bayern Monaco e dell'Hoffenheim, nonché un numero molto grande di visitatori dello stadio - hanno agito in modo esemplare in questa situazione e hanno quindi inviato un chiaro segnale ad alcuni autoproclamati sovrani della cultura calcistica, e non ci sarà più tolleranza. Non deve esserci posto per alcun tipo di odio. Questo deve essere l'obiettivo di tutto il calcio professionistico tedesco".