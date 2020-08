Howe: "Lasciare il Bournemouth decisione difficile, amerò questo club per sempre"

Dopo quasi 25 anni da giocatore e allenatore, Eddie Howe ha lasciato il Bournemouth con una rescissione consensuale. Dopo la retrocessione del club in Championship, le due parti hanno deciso di prendere strade diverse e Howe ha detto: "Lasciare questo club è una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Sebbene l'affetto e l'amore che provo per questa squadra di calcio rimarranno sempre, abbiamo ritenuto che fosse il momento giusto per la squadra di andare in una nuova direzione. Il Bournemouth sarà sempre nel mio cuore, ma credo fermamente che ora è il momento giusto per il club di cambiare", ha detto, in una lettera aperta rivolta ai tifosi.