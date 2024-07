Ufficiale Hugo Novoa torna in Spagna. Il laterale lascia il RB Lipsia e si trasferisce all'Alaves

Hugo Novoa è un nuovo giocatore del Deportivo Alavés. Il laterale ha firmato coi baschi fino al 2029 dopo l'accordo raggiunto col RB Lipsia per il suo trasferimento a titolo definitivo.

Il comunicato ufficiale dell'Alavés

"Terzino destro di 21 anni, con una grande proiezione in attacco (24/01/2003, Bertamiráns-Ames, A Coruña), Novoa è un internazionale Under-21 con la nazionale spagnola. Il galiziano, che arriva dal RasenBallsport Leipzig, è stato nel club tedesco nelle ultime cinque stagioni. Con il club tedesco ha esordito in Bundesliga e in Champions League nel 21-22, ha vinto la Coppa di Germania nel maggio 2022 ed è diventato il più giovane marcatore della storia del club. Nel 2023 ha giocato in prestito all'FC Basilea, squadra svizzera con cui ha raggiunto le semifinali della Conference League, e nella scorsa stagione nel Villarreal B".