Hulk e il possibile ritorno in Brasile: "Tifo Palmeiras e ho già ricevuto diverse chiamate da casa"

Hulk riflette sul possibile ritorno in Brasile. L'attaccante dello Shanghai SIPG, intervistato da ESPN, ha parlato così del suo contratto in scadenza il 31 dicembre 2020: "Tutti sanno che nutro un grande affetto nei confronti del Palmeiras, in famiglia sono l'unico tifoso del Verdao fra tanti fan del Corinthians (ride, ndr). Il mio contratto qui in Cina scadrà a dicembre e ho già ricevuto diversi sondaggi dal Brasile, non solo dal Palmeiras. Ancora non so però cosa succederà, ci incontreremo col club e valuteremo al momento opportuno", le parole del classe '86.