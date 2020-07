I 3 punti per Jack Charlton lanciano il Leeds: giovedì può essere festa Premier, 16 anni dopo

Altri tre punti per il Leeds di Marcelo Bielsa, ormai vicinissimo a festeggiare un ritorno in Premier League atteso da ormai 16 anni a questa parte. Era il 2003/04 quando si registrò infatti l'ultima partecipazione dello storico club al massimo campionato inglese, e ripensandoci oggi sembra un'altra epoca. Quella che retrocedeva, era una squadra capace di infiammare i palcoscenici europei appena qualche stagione prima, e di esporre grandi talenti. Un club talmente nobile che un'assenza così prolungata, sembrava inimmaginabile. Eppure, anche e soprattutto a causa di turbolenze societarie, ancor'oggi non è stata capace di tornare sul massimo palcoscenico. La vittoria di oggi in casa dello Swansea, firmata a ridosso del novantesimo dall'ex di turno Pablo Hernandez, avvicina l'armata di Bielsa al grande traguardo: da giovedì, in caso di vittoria sul Barnsley e mancato successo del Brentford (impegnato il giorno prima in casa del Preston), ultima squadra a dividere i Peacocks dal grande traguardo, sarà per loro possibile festeggiare lo storico ritorno in Premier. Una gioia da regalare al ricordo di Jack Charlton, icona del club venuta a mancare da poco, al quale anche lo stesso autore del gol-vittoria di oggi ha voluto dedicare i tre punti.