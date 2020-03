A Bola e la beneficenza di Ronaldo e Ibrahimovic: "Gol contro il Covid-19"

Il quotidiano portoghese A Bola di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Gol contro il Covid-19". Il mondo del calcio si è mosso per combattere il Coronavirus donando 50 milioni di euro. Giocatori come Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic si sono organizzati con raccolte fondi milionarie per finanziare gli ospedali. Anche in Portogallo ci sono diversi giocatori e club che hanno allargato il fronte della lotta contro il virus, che ci accomuna tutti.