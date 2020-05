A Bola evidenzia la gioia dopo il gol: "Sorridere non diffonde il virus"

"Sorridere non diffonde il virus". Titola così in prima pagina A Bola, contento per la ripresa del calcio in Germania. Si tratta di un calcio diverso - si legge - ma la gioia dopo il gol è tornata e questa non può essere fermata dal virus.