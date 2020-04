A Bola, il calcio portoghese andrà avanti. Ma solo nella massima serie

A Bola fa il punto sul futuro del calcio portoghese che a breve conoscerà il suo futuro. Dopo l'incontro coi presidenti di FPF, Liga, Porto, Benfica e Sporting, il Primo Ministro parlerà e probabilmente indicherà la ripresa degli sport di squadra e anche delle gare. Che potrebbero andare in scena da giugno, a porte chiuse.

Che calcio ci sarà in Portogallo quindi, da giugno? In questo momento la sensazione è che si giocherà, contrariamente a quanto è già accaduto in paesi come Francia e Paesi Bassi. D'altra parte, la quasi certezza che ci sarà ma solo ai massimi livelli. Lo stesso significa che Liga 2 deve fermarsi qui, per un equilibrio tra zero entrate e solo spese.