Ballon d'Or Dream Team: Messi, CR7 e Ronaldo nel tridente. Non c'è Van Basten

Mancavano solo i tre attaccanti, adesso il Dream Team del Pallone d'Oro è al completo. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Ronaldo il Fenomeno completano il'11 ideale di tutti i tempi stilato da una giuria di 140 giornalisti per France Football. L'argentino ha battuto campioni storici come Garrincha e George Best, mentre il portoghese ha avuto la meglio su Giggs, Ronaldinho e Rivaldo. Il brasiliano ex di Inter e Milan, invece, è stato preferito a Marco van Basten (vincitore di tre Palloni d'Oro), Muller, Cruijff, Eusebio e Weah.

The best forwards of all time elected by our jury of 140 journalists to end our #BOdreamteam ! pic.twitter.com/YVlfoik0MI

— France Football (@francefootball) December 14, 2020