Ballon d'Or Dream Team: Xavi più grande di Pirlo, Maradona e Pelé nella formazione ideale

L'autorevole rivista France Football ha pubblicato da poco anche i nomi dei centrocampisti eletti nel Dream Team del Pallone d'Oro, ovvero l'undici ideale della storia del calcio composto dai migliori giocatori per ruolo. La giuria, formata da 140 giornalisti, ha scelto Xavi e Matthaus come centrocampisti difensivi e la strana coppia Maradona-Pelé come centrocampisti offensivi. Battuti Gerrard, Pirlo e Rijkaard, ma anche Baggio, Gullit, Platini, Totti, Zico e Zidane.

The best defensive (2) and offensive (2) midfielders of all time elected by our jury of 140 journalists !#BOdreamteam

⏱️6pm : forwards pic.twitter.com/OMwn58Quh3

— France Football (@francefootball) December 14, 2020