Ballon d'Or Dream Team: Yashin batte Buffon, Maldini e Cafù i terzini più grandi di sempre

L'autorevole rivista France Football ha pubblicato i primi eletti nel Dream Team del Pallone d'Oro, ovvero l'undici ideale della storia del calcio composto dai migliori giocatori per ruolo. Tra i portieri il riconoscimento è andato al mitico Lev Yascin, unico estremo difensore capace di conquistare il Pallone d'Oro, che ha battuto avversari del calibro di Gigi Buffon, Dino Zoff e Iker Casillas. Il miglior terzino destro è l'ex giocatore di Roma e Milan, Cafù: tra i candidati c'erano anche Beppe Bergomi, Claudio Gentile, Lilian Thuram e Philip Lahm. Un plebiscito per il terzino sinistro: a trionfare è Paolo Maldini, bandiera rossonera che batte Roberto Carlos, Facchetti, Cabrini, Breitner e Brehme.

The best goalkeeper (1) and best defenders (3) of all time elected by our jury of 140 journalists !#BOdreamteam

⏱️ 5pm : defensive (2) and offensive (2) midfielders

⏱️ 6pm : forwards pic.twitter.com/WPrs3ZQc2S

