Bild durissima: "Gara patetica contro un nano calcistico. Low lascia: meglio così"

“Che imbarazzo”. La Bild apre così la propria edizione online dopo la “incredibile sconfitta” contro la Macedonia del Nord. “Con una prestazione patetica - si legge sul portale del quotidiano tedesco - la Germania si mette in imbarazzo. Un nano calcistico come la nazionale numero 65 al mondo, nella quale soltanto tre giocatori sono attivi ad alti livelli in Europa, riesce a mettere in ridicolo i quattro volte campioni europei. Low lascerà il suo posto dopo gli Europei dopo questa partita, sembra meglio così”.