Bild spiega: "Basilea-Eintracht saltata per paura dei tifosi tedeschi"

Basilea-Eintracht è la prima partita internazionale ad essere stata sospesa per il coronavirus. Il motivo è spiegato dalla Bild nella sua edizione online, con la polizia cantonale e le autorità della città svizzera che hanno deciso di annullare il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League per paura che i tifosi tedeschi potessero partire verso la Svizzera nonostante la gara fosse prevista a porte chiuse. In altre occasioni i tifosi dell'Eintracht hanno dimostrato di vivere in grande numero queste trasferte e il timore da parte delle forze dell'ordine era che parte dei tifosi potesse comunque mettersi in viaggio senza poter dunque far fronte alle regole del paese che pongono limitazioni agli eventi con più di mille partecipanti.