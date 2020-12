Black Lives Matter, i giocatori professionisti inglesi continueranno a inginocchiarsi

Il sindacato dei calciatori professionisti in Inghilterra (PFA) ha dichiarato che i giocatori hanno espresso parere favorevole per continuare a inginocchiarsi prima delle partite, come segno di solidarietà contro la disuguaglianza razziale. In seguito a una serie di episodi spiacevoli, in particolare i fischi di alcuni sostenitori di Millwall, Colchester United e Cambridge United, il sindacato ha pensato a un'indagine tra i tesserati, che ha dato un risultato schiacciante: "Ora possiamo portare avanti questa posizione con autorità dialogando con i media, i club e la Football League".

In light of recent negative crowd reactions and some clubs exploring an alternative to players taking the knee, the PFA has been in consultation with its members on the issue.

Players overwhelmingly support continuing this act of solidarity.

Read more: https://t.co/zEdeWjT0X1

— Professional Footballers' Association (@PFA) December 18, 2020