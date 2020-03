Blick su Basilea-Eintracht: "Le autorità cittadine vietano la partita"

Il quotidiano Blick nella sua edizione online, riporta la notizia del rinvio della partita tra Basilea ed Eintracht Francoforte di Europa League che doveva giocarsi giovedì prossimo ma che non avrà luogo per l'emergenza legata al coronavirus: "Le autorità della città vietano la partita. Basilea-Francoforte non avrà luogo". Il prefetto della città Svizzera ha vietato ai club e all'UEFA di procedere con l'organizzazione della gara valida per gli ottavi di finale.