Cadena Ser: "Polizia spagnola indaga su una presunta combine in Getafe-Villarreal nel 2018-19"

Indagine della polizia spagnola, all'interno dell'Operación Oikos, su una nuova possibile combine nella Liga. Nel mirino degli inquirenti ci sarebbe un presunto accordo, che come riporta Cadena Ser potrebbe aver coinvolto anche il capitano del Getafe Jorge Molina, per permettere agli Azulones di vincere la partita col Villarreal e qualificarsi in Champions League nella stagione 2018-2019. Alla fine, è stato comunque il Valencia a ottenere il pass per la più importante competizione europea un anno fa.