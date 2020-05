Che squadra di Bundesliga tifi? Alcune domande per capire quale sia il tuo club tedesco

vedi letture

Un giochino che gira in rete da qualche giorno e che la stessa Bundesliga ha deciso di adottare: un test per valutare quale sia la tua squadra tedesca ideale. Un vero e proprio labirinto che ti porta alla soluzione rispondendo ad alcune domande, come "Vincere è l'unica cosa importante?", "Ti senti un tradizionalista?", "Ti piace andare in bici a lavoro?" "Preferisci birra o vino?". "Sei un amante delle auto?". Risposte che sveleranno la tua attitudine verso una delle 18 magnifiche squadre del campionato tedesco.