I club di Premier hanno già ricevuto tutti i soldi dei diritti tv: ecco cosa è stato chiesto in cambio

In Inghilterra, i club di Premier League hanno ricevuto l'intera somma derivante dai diritti televisivi, nonostante ci siano dodici giornate di campionato ancora da disputare. A svelarlo è il 'Times', che spiega come Sky e BT - che in Inghilterra trasmettono i match - hanno già interamente pagato i loro diritti (1,7 miliardi di euro a stagione). Non solo: ai club di Premier sono arrivati anche tutti i soldi derivanti dalla cessione all'estero dei diritti televisivi, un giro di affari che si aggira sugli 1.59 miliardi di euro a stagione.

Cosa, però, è stato chiesto in cambio? In cambio, le tv hanno chiesto alla Premier League di poter trasmettere più di 200 partite a partire dalla prossima stagione (in Inghilterra, le gare programmate alle 15.00 del sabato non sono trasmesse in diretta) e anche una maggiore apertura dei club: tra le richieste, le immagini dagli spogliatoi prima del match.